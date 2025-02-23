Konya Sarayönü’nde Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Konya’nın kuzeybatısında bulunan Sarayönü ilçesinde kış mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının yoğunlaşması ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, Sarayönü’nde yaşayan öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Sarayönü'nde Kar Yağışı Yoğunlaştı, 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?

Sarayönü, Konya'nın en soğuk ve kar yağışı alan ilçelerinden biri olmasa da, zaman zaman yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabiliyor. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü için beklenen kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle, yetkililerden okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklama bekleniyor.

Sarayönü'nde Yarın Okullar Tatil Mi?

Soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olmasıyla birlikte, Sarayönü'nde öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi almak istiyor. Konya Valiliği ve ilçe kaymakamlığından yapılacak resmi duyurular bekleniyor.

24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Sarayönü'nde Kar Tatili Var Mı?

Sarayönü'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak şu an için Sarayönü Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi