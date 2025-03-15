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Konya sınırları içerisinde bulunan bütün sularda yasak başladı!

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya sınırları içerisinde bulunan bütün sularda yasak başladı!

Konya sınırları içerisinde bulunan bütün sularda 3 ay devam edecek olan balık avı yasağı başladı. Av yasağının 15 Haziran'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 32629 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör su ürünleri avcılığının yasaklandığı belirtildi.

Yasak Kapsamında Alınan Önlemler

Bu süre boyunca bütün sularda avcılık yapılamayacak, balıkçı tekneleri karaya çekilecek ve av malzemelerinin teknelerde veya kıyıda bulundurulması yasak olacak. Ayrıca, stok tespiti yapılmış balıkların satışı İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin iznine tabi olacak ve bu balıkları satan kişilerin satış izin belgelerini yanlarında bulundurması zorunlu olacak. Bununla birlikte, stok tespiti yapılan balıkların 7 gün içinde satılması veya işlenmesi gerekecek.

Kurallara Uymayanlara Para Cezası Uygulanacak

Av yasağına uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak. 

(Mustafa İlker Şen)

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