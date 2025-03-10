Konya STK Platformu’ndan sahipsiz köpek sorununa dair açıklama! “Köpek Lobisine Karşı Yasal Düzenleme Şart“

Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana bebeğin hayatını kaybetmesi, tüm Konya'yı yasa boğdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, son yıllarda ülkenin en büyük sorunlarından biri haline gelen başıboş köpek problemine dikkat çekerek, bu olayın insan hayatının önceliğini bir kez daha gündeme getirdiğini belirtti.

Açıklamada, insanın en değerli varlık olduğu vurgulanarak, sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehlikenin sadece bireysel önlemlerle değil, toplumun tüm kesimlerinin katkı sağladığı uzun vadeli çözümlerle ele alınması gerektiği ifade edildi.

AÇIKLAMADA;

"Karatay İlçemizde Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana bebeğin vefatıyla tüm Konya gibi hüzne boğulduk.

Bir çocuğun sahipsiz köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi son yıllarda ülkemizin en temel problemi haline gelen başıboş köpek sorununu tekrar ülkemizin gündemine taşıdı. Unutulmamalıdır ki alem insan içindir. İnsan mükerremdir ve insan hayatı diğer bütün canlıların hayatından değerlidir, hele de çocuklarımızın hayatı her şeyden değerlidir.

Bu problemin kaynağının insana dayalı olması itibarıyla toplumun bütün kesimlerinin paydaş olduğu, uzun soluklu ve devamlılık arz eden çalışmalarla çözülebileceği de unutulmamalıdır.

Konya belediyelerinin ve Karatay Belediyesi'nin gerek toplama, gerekse besleme, barınma ve tedavileri yönündeki canhıraş çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne şahidiz.

Sorumlular başlatılan soruşturma çerçevesinde gerekli müeyyidelere tabi tutulacaktır.Diğer yandan belediyelerin çalışmalarını fiilen sabote eden köpeklerin de canını savunuyoruz diyerek barınaklardan köpekleri çalarak tekrar doğaya bırakan ve onları besliyoruz iddiasıyla çeteleşen köpek lobisini ve şerlerini de biliyoruz. Köpekleri kaçıranlar ve görevlilere mukavemet ederek toplanmasını önleyenleri sosyal medya ve dijital platformlarda köpeklerle ilgili çıkarılan yasaya muhalefet edenlerin de cezalandırılmasını öngören bir düzenlemenin şart olduğu bu hadise ile daha belirgin hale gelmiştir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediye sorumluluklarını üst seviyede yerine getirmeye çalışırken böylesi elim bir olayın meydana gelmesinin suiistimal edilmesine de müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla

duyururuz.''

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu

Kaynak: Haber Merkezi