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Konya teşkilatında deprem! Yeniden Refah Partisi’nde şok istifa

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya teşkilatında deprem! Yeniden Refah Partisi’nde şok istifa

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevine Hasan Yel atandı.

Bu atama teşkilatta huzursuzluk yarattı ve istifalar peş peşe geldi. Çumra ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin tamamı istifa ettiklerini duyurdu.

"Tepeden atama başkanı kabul etmiyoruz"

Yeniden Refah Partisi Çumra İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı temayül yoklaması yapılmıştır. Bugün gelinen aşamada herhangi bir teşkilatta yeri olmayan, görmediğimiz, tanımadığımız ve geçen seçim sürecinde hiçbir yerde bulunmayan bir kişinin il başkanı olarak atandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Parti içi demokrasi, temayül, bilinen gelenek ve milli görüş ruhuna uygun olmayan bu atamaya karşı tepkilerimizi Genel Merkeze giderek dile getirmiş olsakta bu yanlıştan dönülmemiştir. Tepeden atama bir başkanı kabul etmediğimizden dolayı Yeniden Refah Partisi Çumra İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyeleri olarak Yeniden Refah Partisinden istifa etmiş bulunmaktayız" denildi.

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Yorumlar
  • AE
    Ahmet Emin Dağlar
    3 saat önce

    Teşkilatların görüşlerini dikkate almayacaksanız, o zaman bunlara ne gerek var, seçimde yapmayın, temayüle değerek yok... Çumra teskilatını tebrik ediyorum.Dilerim diğer ilçe ve belde teşkilatları da aynı davranışları sergilerler... Aksi takdirde kapıkulu askerlerinden farkları kalmaz.

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