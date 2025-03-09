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Konya Veteriner Hekimleri Odası’ndan Sokak Köpekleri açıklaması: “Çözüm için seferberlik başlatıyoruz’’

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya Veteriner Hekimleri Odası’ndan Sokak Köpekleri açıklaması: “Çözüm için seferberlik başlatıyoruz’’

Köpek Saldırısında Can Kaybı, Başsağlığı Mesajı Verildi

Konya Veteriner Hekimleri Odası (KVHO), şehrin farklı bir bölgesinde meydana gelen ve bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan köpek saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Hayatını kaybeden çocuğun ailesine başsağlığı dileyerek, üzüntülerini belirtti.

Sokak Hayvanları İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın muhitinde yaşanan bu üzücü olay, KVHO Başkanı tarafından hayatın garip bir cilvesi olarak nitelendirildi. Başkan, Kılca'nın 500.000 m² alanda sokak köpeklerinin ıslahı için yaptığı çalışmalara bizzat şahit olduğunu belirtti.

Yeni Çözüm Önerileri: "Sokak Köpeklerini Kısırlaştırma Seferberliği"

Konya Valisi İbrahim Akın'ın talimatlarıyla başlatılan sokak köpeklerinin toplanması çalışmalarına değinen KVHO Başkanı, konuya çözüm bulmak adına yapılan istişarelerin devam ettiğini söyledi. Başkan, sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için yakın zamanda başlatılacak seferberliğin Konya'daki tüm ilçe başkanları ve yetkililerle birlikte yürütüleceğini belirterek, "Taşın altına elimizi sokacağız" ifadelerini kullandı.

Konya'daki tüm hemşehrilerine, bu konuda birlikte hareket ederek çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemeye çağıran KVHO Başkanı, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

(Mustafa İlker Şen)

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