Konyalı çiftçiler Külliye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla Külliye'de Ramazan Etkinliği Çiftçilerle İftar Programı gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Konya İl Müdür Yardımcısı İbrahim Töke ve Konyalı çiftçiler, düzenlenen iftar programına katılarak, sektördeki gelişmeler ve tarım politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Programa Türkiye'nin farklı illerinden çiftçiler de katılım sağlarken, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu içinde tarım sektöründeki emekçilerle bir araya gelindiği belirtildi.
(Mustafa İlker Şen)