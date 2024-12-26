KOSKİ UYARDI | Konya’nın bu ilçesinde su kesintisi yaşanacak!
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KOSKİ Genel Müdürlüğü Konya’da tatlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Konya’da tatlı su hangi ilçede ve saat kaçta kesilecek? Detaylar haberimizde...
KOSKİ tarafından yapılan açıklamada, su kesintisinin Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek, Kosova, Beyhekim ve Selahaddin Eyyubi Mahallelerinde tatlı su hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle, bugün saat 21.00'e kadar tatlı su kesintisi olacağını duyurdu.
Su hatlarında yürütülecek çalışmalar nedeniyle gerçekleşeceği ifade edilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı.
Gerekli tedbirleri alın!
Bu süre zarfında su ihtiyacı için önceden hazırlık yapmaları ve suyu verimli kullanmaları önerilen vatandaşlar, su kesintisi bitene kadar alternatif su temin yöntemlerini değerlendirebilecek.
KOSKİ, yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp suyun yeniden verileceği bilgisini de paylaştı.
Vatandaşların dikkatli olmaları ve su kesintisinden etkilenmemek için gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.
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