Meram 5. Geleneksel Kort Tenis Turnuvası final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erdi

Meram Belediyesi ‘Geleneksel Kort Tenis Turnuvası’nın beşincisi oynanan final karşılaşmaları ve ödül töreni ile son buldu. Ödül törenine katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuların turnuva boyunca sadece raketini değil, aynı zamanda karakterini ve tutkusunu da sahaya taşıdığını belirterek, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Meram Belediyesi tarafından organize edilen ve birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan ‘5. Geleneksel Kort Tenis Turnuvası' sona erdi. Turnuvanın final karşılaşmaları ve ödül törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Işık, Vole Tenis Kulübü Başkanı Sevim Yönet, sporcuların aileleri ve tenis tutkunları katıldı. Turnuva birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu 14 Ocak'ta başlayan turnuvaya 18 yaş ve üstü 21'i kadın, 25'i erkek olmak üzere toplam 46 sporcu katıldı. Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen organizasyonda maçlar, tek devreli eleme fikstürü ile ve 3 set üzerinden oynandı. Yapılan 42 karşılaşmanın sonucunda kadınlarda Tülin Şimşek birinci, Fatma Gezginç ikinci, Sevim Yönet ise üçüncü olurken erkeklerde de Affan Narin birinciliği, Erbil Kaan İnce ikinciliği, Bayram Yıldız da üçüncülüğü aldı. Başkan Kavuş; "Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum'' Ödül töreninde konuşan Başkan Mustafa Kavuş, beşincisini gerçekleştirdikleri ‘Geleneksel Kort Tenis Turnuvası'nın yalnızca sporcuların üstün performanslarına şahit olmak için değil, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü ve güzelliklerini birlikte yaşamak için organize ettiklerini kaydetti. Turnuvada yer alan her bir sporcunun, yalnızca raketini değil, aynı zamanda karakterini ve tutkusunu da sahaya taşıdığına aynı zamanda karakterini ve tutkusunu da sahaya taşıdığına vurgu yapan Başkan Kavuş, "Tüm sporcularımızı turnuvaya katılım noktasında göstermiş oldukları cesaretten dolayı kutluyor, dereceye giren sporcularımızı da tebrik ediyorum.” diye konuştu. Başkan Kavuş; "Turnuva bitti ama sporun birleştirici ruhu bizlerle yaşamaya devam edecek” Tenisin de diğer tüm spor dalları gibi sadece bedenin çalıştırılması değil, azim, gayret, yoğun çalışma, disiplin, sabır ve özveri gerektiren bir yaşam felsefesi olduğunu belirten Başkan Kavuş, konuşmasında şu görüşlere yer verdi; "Bugün burada kazanan sadece birkaç kişi değil, hepimiziz. Çünkü bu turnuva, dostlukların pekiştiği, yeteneklerin sergilendiği ve hepimizin ilham aldığı bir platform oldu. Bir turnuva daha sona ermiş olabilir, ancak sporun gücüyle birleşen bu ruh, hepimizin içinde yaşamaya devam edecek.” Turnuvada dereceye giren sporcular madalyalarını ve ödüllerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Işık ve Vole Tenis Kulübü Başkanı Sevim Yönet'in elinden aldılar. (Selman Kaya)

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