Meteoroloji tarih verdi: Konya’ya yağışlar geri dönüyor! Konya’nın yarın ki hava durumu ne? Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve diğer ilçelerin 5 günlük hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya’nın ilçe ilçe hava durumunu açıkladı. Akşehir hava durumu, Ereğli hava durumu, Seydişehir hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgileri paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Konya’da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışının bu hafta devam edip etmeyeceği merak konusu. Peki bu hafta Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 27 Şubat - 5 Mart arası Konya, Akşehir, Ereğli, Seydişehir ve diğer ilçelerin hava durumu…

Konyalılar dikkat! Meteoroloji güncel Konya hava durumu verilerini paylaştı.

Konya ve ilçelerinde yağış bekleniyor. Gece sıcaklık -7 dereceye kadar düşecek! Peki, Konya'da kar bekleniyor mu, Konya'da yağış var mı? İşte, Konya hava durumu ve beklenen yağışla ilgili tüm detaylar…

Konya Hava Durumu | Konya'da Kar Var mı?

Konya'da 27 Şubat Salı (bugün) günü sabah saatlerinde sisli hava etkili olacak. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması öneriliyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Konya'da kar var mı diyenler için 8 Şubat Cuma ve 3 Mart Pazartesi günleri bölge de aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Konya Hava Durumu | Konya'da Yağış Var mı?

Hafta sonuna yaklaşırken Konya'da hava durumu değişecek. onya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji'den alınan güncel verilere göre 28 Şubat Cuma ve 3 Mart Pazartesi günleri bölge de aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Konya'nın 31 ilçesinde beklenen yağışlı hava için Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarında da düşüş olabileceğini belirtti. Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edebileceği tahmin ediliyor.

Konya Hava Durumu | Konya'da Sıcaklıklar Düşecek mi?

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacak. Meteoroloji yetkilileri, Mart ayının ilk haftasında da yağışların devam edebileceğini ve özellikle 3 Mart Pazar günü şehrin genelinde etkili olacağını belirtti. Soğuk hava dalgası nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, sürücülerin sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Kaygan yollar kazalara sebebiyet verebileceğinden özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşların güncel hava durumu gelişmelerini takip etmeleri öneriliyor.

Yetkililer, vatandaşların yağışa karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini ve trafikte dikkatli olmalarının önemini vurguladı. Konya'da hava durumu ile ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

AKOM paylaşımında;

"DİKKAT! ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji verilerine göre, 28 Şubat Cuma ve 3 Mart Pazartesi günleri bölgemizde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.

Don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmalıdır.'' İfadeleri kullanıldı.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°

1 Mart 2025 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°

2 Mart 2025 Pazar Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°

3 Mart 2025 Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi