METEOROLOJİ VERİLERİ GÜNCELLEDİ | Konya’nın hangi ilçelerine kar geliyor? Konya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Konya’da 25 Ocak Cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının kentin birçok ilçesinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki Konya’nın hangi ilçelerinde kar yağışı olacak? Konya’da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte detaylar…

Meteoroloji Konya hava durumu verilerini güncelledi. Güncel bilgilere göre yoğun kar yağışı 25 Ocak Cumartesi günü Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olacak. Konya'nın 8 ilçesine yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden alınan güncel hava tahmin raporlarına göre Konya'nın Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük, Yunak ilçelerine 25 Ocak Cumartesi günü kar yağışı geliyor. 26 Ocak Pazar günü ise Konya'nın birçok ilçesinde kar yağışı etkili olacak. Yetkililer olası risklere karşı tüm önlemleri aldıklarını belirtirken, vatandaşlara da yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağırısında bulunuyor. Konya için 5 günlük hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 25 Ocak 2025 Cumartesi Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 26 Ocak 2025 Pazar Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. İşte Konya 5 günlük hava durumu (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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