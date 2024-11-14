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Milli Eğitim Bakanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sibel Elmas
Muhabir
Milli Eğitim Bakanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında “Konya’daki Tarihi Eğitim Yapıları Envanter Çalışmalarına Yönelik İş Birliği Yapılması“na ilişkin protokol imzalandı.

MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünde düzenlenen protokolün imza törenine NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır katıldı.

Protokol, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında; NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü yürütücülüğünde Konya merkez ve ilçelerinde yer alan 14 tarihi eğitim yapısının arşiv ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

(Sibel Elmas)

 

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