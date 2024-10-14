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PANELDER’ den Afat Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne ziyaret

PANELDER’ den Afat Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne ziyaret
Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği(PANELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Afad Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan’ı ziyaret ederek, sandviç panel üretimi ve özellikleri hakkında bilgi verdi.

PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Güven, Afad Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Sn. Ahmet Nehar Poçan'ı makamında ziyaret ettiler.

 PANELDER ÜYELERİ, DEPREME DAYANIKLI VE GÜNÜMÜZÜN EN ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERİ ÜRETİYOR

Ziyarette PANELDER üyelerinin ürettiği sandviç panel hakkında bilgi veren PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, "PANELDER üyelerimiz uzun ömürlü, depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan sandviç Panel üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen bu paneller spor tesislerinde, endüstriyel tesislerde, konteyner konutlarda, hangarlarda, konutlarda, soğuk hava depolarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan sandviç paneller ısı ve su yalıtımı konusunda kesin çözümler sağlarken, depreme ve yangına dayanıklılığı ile güvenli, sağladığı mimari estetik ile hayatı güzelleştiren, yapıya değer katan, günümüzün en çevre dostu ürünlerindendir. Bizleri kabul eden Afad Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan'a nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

DEPREME DAYANIKLI YAPI MALZEMELERİ HAYATİ BİR ÖNEME SAHİPTİR

Afad Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan PANELDER yönetim kurulunun ziyaretinden memnun kaldıklarını dile getirerek, "Ülkemizde yaşadığımız Şubat 2023 depremi bizleri büyük acılar yaşatırken, artık inşaatta özellikle konutlarda depreme dayanıklı malzemelerin kullanımının önemi bir kez daha gösterdi. Çünkü depreme dayanıklı malzemeler ve ürünler hayati bir öneme sahiptir. Bu anlamda PANELDER üyelerinin ürettiği ürünlerde de son derece depreme ve yangına dayanıklılığı ile güven sağlıyor. Ziyaretlerinden ve bize ürettikleri ürünlerin özellikle hakkında bilgi veren PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ve beraberindeki heyete de teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

PANELDER Yönetiminin Afad Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan'ı ziyaretinde, Afad Lojistik ve Depo Yönetimi Grup Başkanı Kübra Keleş ve Afad Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkan Vekili Salih Altınay'la da sandviç panel ve özellikleri hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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