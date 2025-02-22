Sadece Konya’da yaşayan böcek! Buzul döneminden bugüne Konya’da!

Akdeniz ve karasal ikliminin aynı anda etkili olduğu Konya, bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin bir bölge. Bereketli topraklarında birçok tarım ürünü yetiştirilen şehir, aynı zamanda çok sayıda endemik bitkiye ve sadece burada yaşayan hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

Bilim insanlarının keşfettiği ve isimlendirdiği endemik böcek türleri arasında, Hacettepe Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Füsun Sipahiler tarafından bilim dünyasına kazandırılan özel bir tür dikkat çekiyor.

Buzul Döneminden Bugüne Konya'da!

Prof. Dr. Füsun Sipahiler'in keşfettiği endemik böcek ise Anabolia Anatolica adını aldı. Yapılan araştırmalara göre bu böcek, buzul döneminden beri sadece Konya'da yaşamını sürdürüyor. En ilginç endemik türlerden biri olarak görülen Anabolia Anatolica, yalnızca Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Akçabelen Pınarı'nda bulunuyor.

(Mustafa İlker Şen)