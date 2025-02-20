Sadettin Köpek’in Konya’da yaptığı saray!

Selçuklu mimarisinin en önemli yapılarından biri olarak görülen Kubadabad Sarayı, Sultan Alaaddin Keykubad tarafından Beyşehir Gölü'nün batısında, Gölyaka'nın kuzeyinde inşa edildi. Sarayın mimarı ise, Selçuklu Devleti'nin ünlü devlet adamı ve aynı zamanda bir mimar olan Sadettin Köpek'tir.
Duvarlarda çini sanatı
Kubadabad Sarayı, Selçuklu çini sanatının en zarif örneklerine ev sahipliği yapmaktadır. Sarayın duvarlarını süsleyen çinilerde çift başlı kartal, kadın ve erkek figürleri, leylek, tavus kuşu, kartal gibi kuş motifleri işlenmiş. Bu sanat eserleri, Selçuklu Devleti'nin estetik anlayışını ve sanata verdiği önemi gözler önüne seriyor.
Karatay Müzesi'nde sergileniyor
Tarihi dokusunu koruyan Kubadabad Sarayı'nda arkeolojik kazılar günümüzde de devam etmektedir. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan çini eserler ve tarihi kalıntılar, Konya'daki Karatay Müzesi'nde sergilenerek ziyaretçilere sunulmaktadır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”