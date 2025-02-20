Sadettin Köpek’in Konya’da yaptığı saray!

Selçuklu mimarisinin en önemli yapılarından biri olarak görülen Kubadabad Sarayı, Sultan Alaaddin Keykubad tarafından Beyşehir Gölü'nün batısında, Gölyaka'nın kuzeyinde inşa edildi. Sarayın mimarı ise, Selçuklu Devleti'nin ünlü devlet adamı ve aynı zamanda bir mimar olan Sadettin Köpek'tir.

Duvarlarda çini sanatı

Kubadabad Sarayı, Selçuklu çini sanatının en zarif örneklerine ev sahipliği yapmaktadır. Sarayın duvarlarını süsleyen çinilerde çift başlı kartal, kadın ve erkek figürleri, leylek, tavus kuşu, kartal gibi kuş motifleri işlenmiş. Bu sanat eserleri, Selçuklu Devleti'nin estetik anlayışını ve sanata verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Karatay Müzesi'nde sergileniyor

Tarihi dokusunu koruyan Kubadabad Sarayı'nda arkeolojik kazılar günümüzde de devam etmektedir. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan çini eserler ve tarihi kalıntılar, Konya'daki Karatay Müzesi'nde sergilenerek ziyaretçilere sunulmaktadır.

(Mustafa İlker Şen)