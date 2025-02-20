Sarayönü’nde Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Sarayönü’nde Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
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Konya’nın Sarayönü ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini hissettirmeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Sarayönü'nde Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Sarayönü'nde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak yetkililerden gelecek karar bekleniyor.
Sarayönü'nde Yarın Okullar Tatil Mi?
Soğuk hava dalgası ve kar yağışının başlamasıyla birlikte Sarayönü'nde eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Konya'nın bazı ilçelerinde kar tatili gündemdeyken, Sarayönü için henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Sarayönü'nde Kar Tatili Var Mı?
Sarayönü'nde olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesiyle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.
Ancak, Konya Valiliği veya Sarayönü Kaymakamlığı tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilmesine dair resmi bir duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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