GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Şehit polis Onur Şirin Konya’da düzenlenen törenle uğurlandı!

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Şehit polis Onur Şirin Konya’da düzenlenen törenle uğurlandı!
Karatay ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Onur Şirin için Konya İl Müdürlüğü yerleşkesinde 26 Şubat Çarşamba (bugün) 10.30’da uğurlama töreni düzenlendi

Devriye görevini ifa ederken meydana gelen elim trafik kazasında şehit düşen polis memuru Onur Şirin için Konya'da tören düzenlendi.

MEMLEKETİ ISPARTA'YA UĞURLANDI!

Konya'da düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Onur Şirin, baba ocağı Ispata'nın Yalvaç ilçesine uğurlandı.

İKİNDİ NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Şehit Onur Şirin'in naaşı Yalvaç'ta Devlethan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kuşku Mezarlığında toprağa verilecek.

"Arkadaşlarıyla omuz omuza görev yapıyordu''

Törende konuşan Konya Valisi İbrahim Akın şu ifadelerde bulundu;

"Bu kazada maalesef iki kardeşimiz de yaralandı. Yaralı kardeşlerimizin tedavileri hastanemizde devam ediyor. Onur kardeşimiz, görevini ifa ederken vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla arkadaşlarıyla omuz omuza görev yapıyordu. Ne yazık ki, bu görev sırasında şehit oldu. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Şehidimizin kıymetli ailesi, Onur kardeşimizle ne kadar gurur duysanız azdır. O, bizim için bir kahramandı; öyle yaşadı ve öyle de veda etti. Giderken sizlere, "Şehit Ailesi" gibi onurlu bir unvan bıraktı. Aynı zamanda, ebedi âleme göç ederken sizleri milletimize ve devletimize emanet etti. Sizler artık devletimize ve milletimize emanetsiniz. Bizler, her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımız bilsin ki, Onur kardeşimizin bıraktığı bayrak, kahraman emniyet teşkilatımız tarafından kaldığı yerden devralınacaktır. Aynı azim ve kararlılıkla, vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için kahramanca görev yapmaya devam edecektir.''

Şehit Polis Memuru Onur Şirin, 16 Haziran 1988 tarihinde Hatay Reyhanlı'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise eğitimini tamamladıktan sonra 2014 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden, 2016 yılında Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden başarıyla mezun oldu.

2016 yılında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, 2017 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, 2021 yılında Konya Bölge Özel Harekat Müdürlüğünde görev yaptı, 2023 yılında Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine ataması yapılmış ve buradaki görevine başladı.

Şehit Polis Memuru Onur Şirin evli ve 1 çocuk babasıydı.

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir