Şehit polis Onur Şirin Konya’da düzenlenen törenle uğurlandı!

Karatay ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Onur Şirin için Konya İl Müdürlüğü yerleşkesinde 26 Şubat Çarşamba (bugün) 10.30’da uğurlama töreni düzenlendi

Devriye görevini ifa ederken meydana gelen elim trafik kazasında şehit düşen polis memuru Onur Şirin için Konya'da tören düzenlendi.

MEMLEKETİ ISPARTA'YA UĞURLANDI!

Konya'da düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Onur Şirin, baba ocağı Ispata'nın Yalvaç ilçesine uğurlandı.

İKİNDİ NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Şehit Onur Şirin'in naaşı Yalvaç'ta Devlethan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kuşku Mezarlığında toprağa verilecek.

"Arkadaşlarıyla omuz omuza görev yapıyordu''

Törende konuşan Konya Valisi İbrahim Akın şu ifadelerde bulundu;

"Bu kazada maalesef iki kardeşimiz de yaralandı. Yaralı kardeşlerimizin tedavileri hastanemizde devam ediyor. Onur kardeşimiz, görevini ifa ederken vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla arkadaşlarıyla omuz omuza görev yapıyordu. Ne yazık ki, bu görev sırasında şehit oldu. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Şehidimizin kıymetli ailesi, Onur kardeşimizle ne kadar gurur duysanız azdır. O, bizim için bir kahramandı; öyle yaşadı ve öyle de veda etti. Giderken sizlere, "Şehit Ailesi" gibi onurlu bir unvan bıraktı. Aynı zamanda, ebedi âleme göç ederken sizleri milletimize ve devletimize emanet etti. Sizler artık devletimize ve milletimize emanetsiniz. Bizler, her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımız bilsin ki, Onur kardeşimizin bıraktığı bayrak, kahraman emniyet teşkilatımız tarafından kaldığı yerden devralınacaktır. Aynı azim ve kararlılıkla, vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için kahramanca görev yapmaya devam edecektir.''

Şehit Polis Memuru Onur Şirin, 16 Haziran 1988 tarihinde Hatay Reyhanlı'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise eğitimini tamamladıktan sonra 2014 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden, 2016 yılında Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden başarıyla mezun oldu.

2016 yılında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, 2017 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, 2021 yılında Konya Bölge Özel Harekat Müdürlüğünde görev yaptı, 2023 yılında Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine ataması yapılmış ve buradaki görevine başladı.

Şehit Polis Memuru Onur Şirin evli ve 1 çocuk babasıydı.

(Mustafa İlker Şen)