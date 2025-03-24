Selçuklu’da Hatimle Teravih Namazına Yoğun İlgi

Selçuklu İlçe Müftülüğüne bağlı 17 camide Ramazan ayının başından bu yana Hatimle Teravih Namazı kılınmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle sürdürülen ibadet, manevi atmosferiyle camileri dolduruyor.

İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, ilçe vaizleri ve müftülük personeli, hatimle teravih kılınan camileri ziyaret ederek iftar programlarına katılıyor, vaaz veriyor, sohbetler gerçekleştiriyor ve namaz kıldırarak cemaatle hasbihal ediyor. Aynı zamanda, hatimle teravih kıldıran din görevlileri ve cemaati tebrik ederek bu manevi geleneğin yaşatılmasına destek veriyorlar.

Bu kapsamda, Şube Müdürü Murat Demirhan, Mehmet Emin Bakdemir Büyükkapçı Camii'nde teravih namazı öncesinde bir vaaz vererek cemaati bilgilendirdi. Program sonunda din görevlileri ve cemaati tebrik eden Demirhan, hatimle teravih namazının manevi iklimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

(Mustafa İlker Şen)