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Selçuklu’da Sabah Namazı Buluşmaları devam ediyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Selçuklu’da Sabah Namazı Buluşmaları devam ediyor

Selçuklu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşmaları" vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Camilerde manevi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalar, birlik ve beraberliği pekiştiriyor.

22 Şubat 2025 Cumartesi sabahı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Şeker Mahallesi Molla Gürani Camii'nde İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ve Vaiz Hüseyin Gökalp'in katılımıyla sabah namazı kılındı. Aynı sabah, Yazır Mahallesi Elmalı Hamdi Yazır Camii'nde Şube Müdürü Murat Demirhan ve Uzman Vaiz Seyit Ahmet Kıvrak'ın katılımıyla "Teheccüd ve Sabah Namazı Buluşması" düzenlendi. Mahalle sakinleri ve din görevlilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde, dualar edilip manevi sohbetler gerçekleştirildi.

Vatandaşlar davetli!

Selçuklu İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sabah Namazı Buluşmaları"nın devam edeceği bildirildi. Bir sonraki buluşma, 23 Şubat 2025 Pazar sabahı Aydınlıkevler Mahallesi Aydınlıkevler Camii, Sakarya Mahallesi İmamı Rabbani Camii ve Yazır Mahallesi Ecdat Camii'nde gerçekleşecek. Etkinliklere tüm vatandaşların aileleriyle birlikte davetli olduğu belirtildi.

(Mustafa İlker Şen)

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