Türkiye’nin en büyüğü Konya’da! En uzun yeri 235 metre

Konya'nın Karatay ilçesi sınırlarında, şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kızören Obruğu, Türkiye'nin en büyük obruğu olarak biliniyor. Karstik oluşumlu bu doğa harikası, turkuaz renkli suyu ve etkileyici manzarasıyla dikkat çekiyor.

Su Seviyesi Giderek Düşüyor

Kızören Obruğu, kalker bloklarının zamanla aşınması sonucu oluşmuş doğal bir göl olarak öne çıkıyor. Ancak son yıllarda yer altı sularının aşırı kullanımı nedeniyle göl yüzeyinin seviyesi hızla düşüyor. Daha önce 20 metre aşağıda bulunan su seviyesi, tarımsal sulama ve pompa ile su çekilmesi nedeniyle ciddi oranda azalmış durumda. Bu nedenle gölden su çekimi durdurulmuş olup, doğal dengenin korunması için önlemler alınmaya devam ediliyor.

235 Metre Uzunluk, 171 Metre Derinlik

Doğal güzelliği ile büyüleyen Kızören Obruğu'nun en uzun yeri 235 metreyi bulurken, toplam derinliği 171 metre olarak ölçülüyor. Obruğun 145 metresi suyla dolu ve bu özelliğiyle oldukça etkileyici bir yapıya sahip. 2006 yılında tescillenen Kızören Obruğu, Ramsar Alanı olarak koruma altına alınmış olup, Konya-Aksaray karayolu üzerinde ziyaretçilerini bekliyor.

Gölde Canlı Yaşamıyor

Yapılan araştırmalara göre Kızören Obruğu'nda herhangi bir canlı yaşamıyor. Göl çevresinde step bitki örtüsü hakim olsa da, alan büyük ölçüde tarım arazilerine dönüştürülmüş durumda. Obrukların su seviyeleri, yer altı su kaynaklarının durumunu yansıttığı için Kızören Obruğu'ndaki su kaybı, bölgedeki su tüketiminin etkilerini gözler önüne seriyor.

Obruk Han ile Tarihi Dokuyu Keşfedin

Obruğun batı kenarında, Selçuklu döneminden kalma tarihi Obruk Hanı bulunuyor. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan bu han, bölgeyi ziyaret edenler için tarihi ve doğal güzelliği bir arada sunuyor. Türkiye'nin en büyük obruğu olan Kızören Obruğu, hem doğa severleri hem de tarih tutkunlarını bekliyor.