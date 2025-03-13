Yeniden Refah Partisi’nde yaprak dökümü! Konya teşkilatında istifalar devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevine Hasan Yel atanmasının ardından teşkilatta peş peşe gelen istifalar devam ediyor.
2 ilçede istifa!
Dün, Çumra ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleri istifalarını duyurmuştu. Bugün ise Emirgazi ilçesi Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatı, yönetimi ve belediye meclis üyeleri de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.
Teşkilattan açıklama
Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatının yapmış olduğu açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Belediye meclis üyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz istişare ve görüşmeler sonucunda istifa kararı aldık dedi'' ifadeleri kullanıldı.
(Mustafa İlker Şen)