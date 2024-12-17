Aylarca tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı

Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle 24 Mart’tan bu yana farklı hastanelerde tedavi gören ve yakın zamanda evine dönen usta oyuncu Kadir İnanır’ın son durumunu ünlü yapımcı Ali Gündoğdu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İstanbul Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanan usta oyuncu Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beynine pıhtı atması nedeniyle inme geçiren İnanır, başarılı bir operasyonun ardından tedbir amaçlı entübe edildi.

Tedavi süreci olumlu ilerleyen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarıldı ve 4 Nisan'da taburcu oldu.

Geçen yıl ağustos ayında ise akciğerinde enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın, felç geçirdiği ve konuşamadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddialara yanıt veren ünlü oyuncunun eşi Jülide Kural, "Aylar süren tedavi sürecinde zor anlar yaşandı, ancak Fatsalı Kadir'in içindeki Karadeniz gücü ve yaşama tutkusuyla her zorluğu aşma kararlılığı gösterdi. Lütfen yalan haberlere kulak asmayın" açıklamasında bulundu.

Son olarak, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde fizik tedavi gören ve geçtiğimiz hafta taburcu olan Kadir İnanır'ın sağlık durumu günden güne iyileşiyor. Ünlü yapımcı Ali Gündoğdu, sanatçıyı evinde ziyaret ederek, sosyal medya hesabında "Değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.

En kısa sürede tamamen sağlığına kavuşmasını diliyoruz" notuyla fotoğrafını paylaştı.

Peki Kadir İnanır kimdir?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşta tiyatroya olan ilgisi onu, oyunculuk kariyerine yönlendirdi. 1967 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi ve burada tiyatro eğitimi aldı.

1970'li yıllarda sinemaya adım atan İnanır, hızlıca popülerlik kazandı. 1970'lerden 2000'li yıllara kadar, gerek film gerekse dizi sektöründe geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

Kadir İnanır, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak yıllardır hafızalara kazınan pek çok rolle tanındı.

İşte ünlü oyuncunun hayatı ve önemli rolleri

Türk sinemasının en sevilen ve tanınan isimlerinden biri olan Kadir İnanır, uzun yıllardır ekranlarda boy gösteriyor. 1949 yılında, İstanbul'da doğan İnanır, birçok önemli projede rol alarak adını geniş bir izleyici kitlesine duyurmuş bir oyuncudur.

Bugüne kadar dramatik yapımlar başta olmak üzere, Türk sinemasının çeşitli türlerinde unutulmaz karakterlere hayat veren İnanır, 75 yaşında olmasına rağmen hâlâ aktif bir şekilde kariyerine devam etmektedir.

Kadir İnanır, hem sinema hem de televizyon dünyasında sayısız takdir ve ödül kazanmış bir sanatçıdır.

Kadir İnanır'ın unutulmaz rol aldığı filmler

Kadir İnanır, birçok filmdeki performansıyla Türk sinemasında iz bırakmıştır. Özellikle 1970'li ve 1980'li yıllarda rol aldığı dramalarla adını duyurmuştur. İşte onun en unutulmaz rollerinden bazıları:

"Dönüş" (1973): Kadir İnanır, 1973 yapımı "Dönüş" filminde başrol oynayarak sinemada adını duyurdu. Bu film, Türk sinemasında önemli bir yer edinmiştir.

"Vesikalı Yarim" (1968): Ferdi Tayfur ile başrolü paylaştığı bu filmde, oldukça derin ve duygusal bir karaktere hayat verdi.

"Feryadım Var" (1983): Kadir İnanır, bu filmde de dramatik bir performans sergileyerek geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

Kadir İnanır'ın sadece sinema değil, televizyon dünyasında da önemli projelere imza atmış bir oyuncudur. 2000'li yıllarda, dizi dünyasında da başarılı bir kariyer inşa etmeyi başarmıştır. 1990'larda ve sonrasında "Bir Kadın" ve "Gülbeyaz" gibi dizilerde rol almıştır.

Televizyonda da dramaları ve aksiyonları başarıyla birleştiren İnanır, geniş bir izleyici kitlesine hitap etmiştir.

Kadir İnanır, Türk sinemasının efsaneleşmiş isimlerinden biri olarak, hem genç kuşak oyunculara hem de sinema ve dizi izleyicilerine uzun yıllar unutulmaz performanslar sunmaya devam etmektedir.

75 yaşında olmasına rağmen kariyerini sürdüren İnanır, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının köklü figürlerinden biri olarak, sanat yaşamına katkı sağlamayı sürdürmektedir.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi