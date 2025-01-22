GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Berlin Film Festivali’nde 19 film “Altın Ayı’’ için yarışacak

Berlin Film Festivali’nde 19 film “Altın Ayı’’ için yarışacak
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek 75’inci Uluslararası Film Festivali’nde (Berlinale) 19 film büyük ödül ‘Altın Ayı’ için yarışacak.

Berlinale Direktörü Tricia Tuttle'nin de katıldığı Haus der Kulturen der Welt Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında 75'inci Berlinale'nin programı tanıtıldı. Alman yönetmen Tom Tykwer'in ‘Işık' (Das Licht) filmiyle 13 Şubat'ta açılışı yapılacak festivalde büyük ödül ‘Altın Ayı' için 17'si dünya prömiyeri olmak üzere 19 filmin yarışacağı bildirildi. Festival boyunca çeşitli kategorilerde ise 74 ülkeden toplam 240 filmin gösterileceği kaydedildi.

Festivalde ‘Altın Ayı' ve ‘Gümüş Ayı' ödülleri alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes üstlenirken, diğer jüri üyeleri daha sonra duyurulacak.

Bu yıl Berlinale Onur Ödülü'ne layık görülen İskoç aktris Tilda Swinton, ödülünü 13 Şubat'ta düzenlenecek festivalin açılış galasında alacak. Dünyaca ünlü oyuncuların katılmasının beklendiği festivalde ödüller ise 22 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER