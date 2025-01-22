Berlin Film Festivali’nde 19 film “Altın Ayı’’ için yarışacak

Berlinale Direktörü Tricia Tuttle'nin de katıldığı Haus der Kulturen der Welt Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında 75'inci Berlinale'nin programı tanıtıldı. Alman yönetmen Tom Tykwer'in ‘Işık' (Das Licht) filmiyle 13 Şubat'ta açılışı yapılacak festivalde büyük ödül ‘Altın Ayı' için 17'si dünya prömiyeri olmak üzere 19 filmin yarışacağı bildirildi. Festival boyunca çeşitli kategorilerde ise 74 ülkeden toplam 240 filmin gösterileceği kaydedildi.
Festivalde ‘Altın Ayı' ve ‘Gümüş Ayı' ödülleri alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes üstlenirken, diğer jüri üyeleri daha sonra duyurulacak.
Bu yıl Berlinale Onur Ödülü'ne layık görülen İskoç aktris Tilda Swinton, ödülünü 13 Şubat'ta düzenlenecek festivalin açılış galasında alacak. Dünyaca ünlü oyuncuların katılmasının beklendiği festivalde ödüller ise 22 Şubat'ta sahiplerini bulacak.
Kaynak: DHA