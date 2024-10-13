Game of Thrones dizisinin “Demir Tahtı’’ açık artırmada 1,5 milyon dolara satıldı
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Dünya genelinde izlenme rekorları kıran “Game of Thrones (Taht Oyunları)“ dizisinde kullanılan “Demir Taht“, açık artırmada 1,5 milyon dolara alıcı buldu.
Müzayede evi Heritage Auctions'tan yapılan açıklamaya göre, Game of Thrones dizisinin setinde kullanılan 900'ü aşkın parça açık artırmaya sunuldu.
Yaklaşık 6 dakika süren açık artırmada, karakterlerin 8 sezon boyunca uğruna savaştığı "Demir Taht" 1,5 milyon dolara bir hayrana satıldı.
Toplam 1.5 milyon dolar!
Açık artırmada dizinin karakterlerinden Jon Snow'un kullandığı kılıç yaklaşık 400 bin dolara alıcı bulurken, Cersei Lannister rolünde Lena Headey'in dizinin son sahnesinde giydiği elbise de 137 bin 500 dolara satıldı.
Heritage Auctions, müzayedeye 4 bin 500'den fazla alıcının katıldığını ve etkinlikten toplam 21 milyon dolar gelir sağladıklarını açıkladı.
Kaynak: AA
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