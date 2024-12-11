KMÜ’lü öğretim üyesinden Gazze konulu Kişisel Exlibris Sergisi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Diğler’in ’Küresel Soykırımın Adı: Gazze’ konulu Kişisel Exlibris Sergisi’ açıldı. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi fuaye alanında açılışı gerçekleştirilen sergiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Baykan, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Diğler tarafından hazırlanan ‘Küresel Soykırımın Adı: Gazze' teması altında bir araya getirilen 44 exlibris çalışması, Gazze'deki derin acıları, sarsılmaz direnişi ve insanlığın unutulmaması gereken yüzünü çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

Sergide Gazze'nin yaşadığı trajedi sanatın diliyle ve biçimiyle ifade edilerek, insanlığın ortak hafızasına kazandırılmaya çalışıldı. Sanatseverlerin beğenisine sunulan exlibris çalışmalar, Gazze'nin yalnızca coğrafi bir yer olmanın ötesindeki derin gerçekliğini de yansıtıyor.

Diğler, "Exlibrisler, sadece kitap sahiplerinin isimlerini belirten işaretler değil, aynı zamanda kendimize ait olan hikâyeleri, kimlikleri ve mücadeleleri ifade eden güçlü sanat eserleridir. Her bir çalışma, yalnızca bir sanat eserinin ötesinde haykıran bir ses, bir bellek ve bir çağrıdır. Exlibris çalışması, trajedinin duygusal yükünü taşırken, aynı zamanda direnme ve hayatta kalma iradesini de yansıtmak zorundadır. Sanatçılar olarak bizlerin sorumluluğu, bu hikayeleri sanat aracılığıyla gündeme taşımak ve insanlık adına bir farkındalık yaratmaktır. Serginin temel amacı, katılımcıları Gazze'nin acı gerçekleriyle yüzleştirmek ve bu mesele üzerinden global bir tartışma başlatmaktır. Savaşların yıkıcılığı, mülteci dramı ve hayatları altüst eden haksızlıklar dünyanın dört bir yanında hissedilen evrensel bir acıdır. Bu noktada, sanatın gücünün ve etkisinin bu adaletsizliklere karşı bir araç olarak kullanılabileceğine inanıyoruz. Bu sergi, yalnızca bir görsellik sunmakla kalmayacak; aynı zamanda toplumları düşündürmeyi, sorgulatmayı ve harekete geçirmeyi hedefleyecektir. Unutmayalım ki, sanat; yalnızca bir izleme deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal değişim için bir harekete dönüştürücü güç olabilir. Burada, her birey, bu yolculuğun bir parçasıdır. Hep birlikte, iyi dileklerimizi ve ortak umutlarımızı yeniden tazeliyoruz. Bu sergi ile Gazze'nin sesi olacağız.” dedi.