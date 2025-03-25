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Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Savaş hangi partide?

Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Savaş hangi partide?
Lütfü Savaş, son gelişmelerin ardından gündemde yer almaya devam ediyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan ile birlikte, CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Bu gelişmelerle birlikte “Lütfü Savaş kimdir?“ sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Peki, Lütfü Savaş hangi partiye mensup, nereli ve kaç yaşında? İşte, siyasi kariyeri ve biyografisi...

Lütfü Savaş'ın siyasi geçmişi ve biyografisi son dönemde sıkça araştırılmaya başlandı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı delegelerle birlikte, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararının iptali ve yürürlüğünün durdurulması amacıyla mahkemeye başvurdu.

Savaş, daha önce de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultayı'na itirazda bulunmuş ve "şaibe” iddiaları nedeniyle ifade vermişti. Mevcut yönetimin görevden alınması talebini de gündeme getiren Savaş, bu süreçle ilgili birçok kez açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Lütfü Savaş kimdir, hangi partide yer alıyor ve nerelidir?

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR, HANGİ PARTİDE?

1990-1996 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde, Adalet Bakanlığı'na bağlı çeşitli kurumlarda pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2000 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı.

Aynı yıl Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öğretim üyeliği görevine başladı ve hastanenin laboratuvarları ile kliniklerinin kurulmasına katkı sağladı.

2002 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göreve başladı ve Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kurucu Başhekim Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı gibi idari görevlerde yer aldı. 2007 yılında ise doçentlik unvanını aldı.

2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya (Hatay Merkez) İl Belediye Başkanlığı'na aday oldu. yüzde 50,9 oy ile seçildi.

2014 yerel seçiminde Hatay'ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu. Seçimi yüzde 41,1 oy ile kazandı.

2019 yerel seçiminde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak, yüzde 55,16 ile ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Partisi hakkında eleştiride bulunan Lütfü Savaş, söylemleri sonrasında kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra 11 Aralık 2024'te CHP'den ihraç edilmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

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