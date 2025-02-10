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Murat Sancak kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Sancak istifa mı etti?

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Murat Sancak kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Sancak istifa mı etti?
Adana Demirspor’un Galatasaray maçından çekilmesinin ardından, kulübün eski başkanı Murat Sancak yeniden dikkatleri üzerine çekti. İş dünyasında ve spor camiasında sıkça gündeme gelen Sancak’ın hayatı ve kariyeri, birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Murat Sancak kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi alanda faaliyet gösteriyor? İşte tüm ayrıntılar...

Murat Sancak, iş dünyasında olduğu kadar spor gündeminde de dikkat çeken isimlerden biri. Eski Adana Demirspor başkanı olarak tanınan Sancak, pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Murat ancak kimdir?

23 Ocak 1968'de Siirt'te dünyaya gelen Murat Sancak, iş hayatına ilaç sektöründe adım attı. Alliance Healthcare'da uzun yıllar Satınalma ve Satış Direktörlüğü görevini başarıyla yürüttü.

2005 yılında sağlık sektörüne yatırım yaparak MT Sağlık Ürünleri'ni kurdu. 2008 yılında ise Türkiye'nin en büyük hasta altı bezi üretim tesisi olan SAN Sağlık'ı hayata geçirdi.

Teknolojiye de ilgi duyan Sancak, 2009 yılında MT Bilgi Teknolojileri şirketini kurarak Türkiye'nin ilk yeni nesil yazar kasa pos markası VERA'yı geliştirdi ve sektörde önemli bir adım attı.

Adana Demirspor Kulübü'nün Başkanlık görevini yürütüyordu

2014-2017 yılları arasında Star Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TürkMedya'nın Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Murat Sancak, medya sektöründe de önemli bir etki yarattı.

Ancak, Sancak'ın asıl büyük çıkışı spor camiasında gerçekleşti. 2018-2024 yılları arasında Adana Demirspor Kulübü'nün Başkanlık görevini üstlenen Sancak, kulübün elde ettiği büyük başarıların ardındaki en önemli isimlerden biri oldu.

Adana Demirspor'un Galatasaray maçından çekilmesiyle ilgili olarak Murat Sancak'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Bu olay, Sancak'ın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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