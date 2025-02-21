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Mustafa Uslu kimdir? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Uslu kimdir? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu kaç yaşında, nereli?
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun yaşamı, nereli olduğu ve hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Mustafa Uslu kimdir? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerinden Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Şubat 2025 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında şehit olmuştur. Bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybeden Mustafa Uslu'nun hayatı ve memleketi, Türk halkı tarafından merak edilmektedir.

Peki, Mustafa Uslu kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

MUSTAFA USLU KİMDİR?

Çorum'un Bayat ilçesinin Çukurözü Köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Şubat 2025 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanılmıştır.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun acı haberi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukurözü Köyü'ndeki ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına giden yetkililer, Uslu'nun şehadet haberini baba Sadık Uslu ve anne Kezban Uslu'ya iletti.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca ve Bayat Emniyet Amiri Murat Onarak, ailenin acısını paylaşarak taziye dileklerini sundu.

Şehidin evi, Türk bayrağıyla donatıldı. Bekâr olduğu ve beş kardeşinden biri olduğu öğrenilen Mustafa Uslu'nun cenazesi, memleketi Çukurözü Köyü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecektir.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #MUSTAFA USLU KİMDİR?

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