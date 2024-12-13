Rafa Silva kimdir, nereli kaç yaşında? Rafa Silva hangi mevkide oynuyor?

Portekiz futbolunun öne çıkan isimlerinden biri olan Rafa Silva, hem kulüp takımında hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Rafa Silva kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Portekiz futbolunun en yetenekli oyuncularından biri olan Rafa Silva, son yıllarda kulüp ve milli takımda sergilediği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

Hızı, teknik becerisi ve oyun görüşü ile dikkat çeken Silva, hem kanat oyuncusu olarak hem de forvet arkasında oynayabilmesiyle çok yönlü bir futbolcu.

Rafa Silva kimdir?

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993 doğumlu olan Portekizli profesyonel futbolcudur.

Tam adı Rafael Alexandre da Silva Ferreira olan bu genç yetenek, futbola genç yaşta başlamış ve hızla yükselerek Portekiz futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

Kariyerine Portekiz'in yerel kulübü Amora'da başlayan Silva, ardından büyük bir çıkış yaparak Benfica'ya transfer olmuştur.

Rafa Silva nereli ve kaç yaşında?

Rafa Silva, Portekiz'in başkenti Lizbon'un yakınlarında bulunan Amora kasabasında dünyaya gelmiştir.

17 Mayıs 1993 doğumlu olan Silva, şu an 31 yaşındadır. Genç yaşta büyük bir yetenek olarak dikkat çeken Rafa, hem kulüp hem de milli takım kariyerinde büyük başarılar elde etmeye devam ediyor.

Hangi mevkide oynuyor?

Rafa Silva, genellikle kanat oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Hızlı ve teknik futboluyla tanınan Silva, sağ veya sol kanatta oynayabilmekte ve zaman zaman forvet arkasında da görev alabilmektedir.

Hem bireysel yetenekleriyle hem de takım oyununa katkısıyla dikkat çeken bu çok yönlü oyuncu, hem defansif hem de ofansif anlamda takımlarına önemli katkılar sağlar.

Kariyerinde öne çıkan kulüpler:

Rafa Silva, futbola başladığı Amora'dan sonra daha büyük kulüplerde oynamaya başladı. 2014 yılında Braga'ya transfer olan Silva, burada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

2016 yılında Benfica'ya transfer olarak kariyerinde önemli bir adım atan Silva, burada birden fazla kez Portekiz Süper Ligini kazandı ve Avrupa arenasında da etkili performanslar sergiledi.

25 Haziran 2024 tarihinde ise Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş YouTube'a yaptığı özel açıklamada şunları söyledi: "Çok mutluyum. Beşiktaş'ı seçmek benim için çok kolay oldu.''

Milli Takım kariyeri

Rafa Silva, Portekiz milli takımıyla da başarılı bir kariyer sürdürmektedir. Genç yaşlardan itibaren milli takımlarda yer alan Silva, 2015 yılında A milli takımına çağrıldı. O günden sonra Portekiz'in önemli oyuncularından biri haline geldi.

Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda yer alan Rafa Silva, Portekiz'in başarısına önemli katkılarda bulundu.

Rafa Silva, Portekiz futbolunun en yetenekli ve çok yönlü oyuncularından biridir. Hızlı, teknik ve oyun zekâsı yüksek bir futbolcu olarak, her mevkide görev alabilen bu oyuncu, kulüp ve milli takımda kazandığı başarılarla kariyerine önemli izler bırakmıştır.

Hem kulüp takımında hem de milli takımda büyük bir potansiyele sahip olan Rafa Silva, futbola olan tutkusuyla uzun yıllar izlemeye devam edeceğimiz bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi