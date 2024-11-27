Resmi Gazete’de yayımlandı! Kayseri’nin doğal vadisiydi Kapadokya Alanı’na dahil edildi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Vadisi, Resmi Gazetede yayınlanan kararla Kapadokya Alanı’na dahil edildi.

Kayseri, Niğde ve Nevşehir üçgeninde yer alan Soğanlı Vadisi, tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir ören yeri olarak biliniyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan vadi, kaya kiliseleri ve mağaralar ile iç içe olduğu bir bölgede yer alıyor.

Roma döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan vadi, Hristiyanlığın Kapadokya'daki önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. MS 4. yüzyıldan itibaren kutsal bir alan haline gelen Soğanlı, 7. ve 8. yüzyıllarda da dini önemini korumayı sürdürmüş. Romalıların mezarlık, Bizanslıların ise kilise olarak kullandığı kayalar, bugün ziyaretçilere tarihe bir yolculuk sunuyor.

KAYA KİLİSELERİ VE FRESKLER

Soğanlı Vadisi'nde elliye yakın kaya kilisesi bulunmasına rağmen bunlardan sadece 8 tanesi ziyarete açık. Kiliselerin duvarlarında, Hz. İsa ve havarilerinin yanı sıra İncil'den sahneler içeren freskler yer alıyor.

BİR TARİH VE DOĞA HARİKASI

Soğanlı Vadisi'nde kaya kiliselerinin ve manastırların yanı sıra, güvercinlikler, mağaralar ve barınaklar da bulunuyor. Doğal yapılarıyla büyüleyen peri bacaları, vadiye ayrı bir renk katıyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya Alanı'na dahil edildi.

Resmi Gazetede yer alan kararda şu ifadelere yer verildi: "Ekli harita ve koordinat listesinde belirtilen alanın Kapadokya Alanı‘na dahil edilmesine, 7174 sayılı Kapadokya Alanı hakkında kanunun 9'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.”