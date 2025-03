Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı’nın hastalığı ne?

Eski Türkiye Güzeli ve Yeşilçam’ın parlayan yıldızlarından Sevgi Can Danlı, yetmiş yıllık hayatının son dört yılını sağlık sorunlarıyla boğuşarak, Darülaceze’de geçiriyor. Yaşadığı hastalık, yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyerek onu zor bir mücadeleye sürüklüyor. Ancak bu güçlü kadın, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı sürdürüyor. Danlı’nın yaşamına dair daha fazla detaylı bilgiye ulaşarak, onun hikayesini yakından keşfetmek mümkün.

Sevgi Can Danlı'nın gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Sevgi Can Danlı, yaşamını köklü bir kuruluş olan Darülaceze'de sürdürüyor. Hayatında önemli değişiklikler yaşayan Danlı, geçmişteki başarılarının gölgesinde, şu an sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Sevgi Can Danlı Kimdir?

Sevgi Can Danlı, 14 Şubat 1950 tarihinde Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya geldi ve 6 kardeşin en büyük üyelerindendi. Babası eczacı, annesi ise ev hanımıydı. 1953'te yaşanan büyük bir deprem sonrası aile, kaybettikleri bir çocuklarının acısıyla İstanbul'a göç ederek Mecidiyeköy'e yerleşti. O dönemde 3 yaşında olan Sevgi Can, İstanbul ile tanıştı. İlk öğrenim hayatına Nişantaşı'ndaki bir ortaokulda başlayan Sevgi Can, ardından Kadıköy Kız Lisesi'ni kazanarak burada eğitimine devam etti.

Sevgi Can'ın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri 1968 yılında, Hürriyet gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasına katılmasıyla başladı. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen bu yarışmada birinci oldu ve bu başarısı, onu medya dünyasında tanınan bir isim haline getirdi. Reklam filmlerinde boy göstererek adını duyuran Sevgi Can, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Yılmaz Güney ile birlikte iki filmde başrol oynayarak sinema kariyerinde büyük bir adım attı. Ancak sinemanın zorlu koşulları ve kişisel hayatındaki değişiklikler, onu farklı bir kariyer yoluna yönlendirdi.

Sevgi Can Danlı'nın Zorlu Yaşam Mücadelesi: Sanattan Ticarete, Hastalıkla Mücadeleye

Sanat kariyerine kısa bir süre devam eden Sevgi Can Danlı, bir dönem evlenmeye karar verdi. Ancak evlilik, maddi zorlukların etkisiyle çalkantılı bir süreç haline geldi. Bu zorluklar nedeniyle boşanarak, İstanbul'un ünlü Bağdat Caddesi'ne taşındı ve burada kendi halı dükkanını açarak ticaret hayatına adım attı.

Ancak hayatındaki zorluklar burada da devam etti. Genetik bir hastalık olan Huntington hastalığı, günlük yaşamını büyük ölçüde etkileyerek onun fonksiyon kaybı yaşamasına sebep oldu. Bu durum, Sevgi Can Danlı'nın tek başına yaşamını sürdürmesini imkansız hale getirdi. Sonunda Darülaceze'ye yerleşmeye karar verdi ve burada yaşamaya başladı. Bu karar, onun hem fiziksel hem de duygusal açıdan büyük bir mücadeleye girişmesine neden oldu.

Sevgi Can Danlı, halen Darülaceze'de yaşamaya devam ediyor ve burada hastalığı ile ilgili duygularını dile getiriyor. Danlı, "Gönül isterdi ki kendi başıma hayatıma devam edebileyim" diyerek yaşadığı güçlükleri ifade etti. Huntington hastalığının etkisiyle vücut koordinasyonunu kaybettiğini dile getiren Danlı, bu durumun günlük yaşamını zorlaştırdığını belirtti. Yürümekte zorluk çekiyor ve her geçen gün hareket yeteneğinin azaldığını ifade ediyor. Yemek yerken bile üstüne başına dökülme gibi basit aktiviteleri gerçekleştirmekte güçlük yaşıyor. Danlı'nın bu samimi açıklamaları, birçok insana ilham olmaya devam ediyor ve onun azmi takdir edilmekte. Yaşamı boyunca gösterdiği cesaret ile hatırlanmaya devam edecektir.

Kaynak: Haber Merkezi