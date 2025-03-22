Son kez yayınlanacak: Yalı Çapkını final mi, bitiyor mu?

Yalı Çapkını dizisinin final kararı gündeme geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerinde yer aldığı dizi üçüncü sezonuyla ekranlara veda edecek. Yalı Çapkını son bölümünün 4 Nisan’da yayınlanması bekleniyor.

Yalı Çapkını dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İlk iki sezonuyla reyting rekorları kıran dizi üçüncü sezonda beklentileri karşılayamadı. Yalı Çapkını dizisinin final kararı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ?

Yalı Çapkını dizisi için final kararı alındı. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi için alınan bu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yalı çapkını dizisinin senaryosunda yapılan değişiklikler izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Ekranların sevilen dizisi yalı Çapkını üçüncü sezonuyla ekranlara veda edecek.

YALI ÇAPKINI BİTİYOR MU?

Yalı Çapkını dizisi ekranlara veda ediyor. İlk iki sezonuyla izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizi için yapım ekibi tarafından final kararı alındı. Yalı çapkını dizisi 101.bölümde final yapacak.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yalı Çapkını dizisinin yapım ekibi tarafından alınan karara göre Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümünün 4 Nisan Cuma günü yayınlanması planlanıyor.

YALI ÇAPKINI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını üçüncü sezonuyla izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Yalı Çapkını senarist kadrosunun sürekli değişmesi, hikayenin durağanlaşması ve Seyran ile Ferit'in dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmesi nedeniyle dizide izleyici kaybı yaşandı. Üçüncü sezon reytinglerinde düşüş görülen dizi için yapım ekibi tarafından final kararı alındı.

Kaynak: Haber Merkezi