Beyşehir Belediyesi akaryakıt istasyonu satacak

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BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 1 (Bir) adet Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ve Arsası, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi hükmü gereğince kapalı teklif verme usulü ile satılacaktır.

Sıra No Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle Ada No Parsel No Mevkii Cinsi Yüzöl- çümü (m2) Hisse Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) (TL) 1 Konya, Beyşehir, Hamidiye Mah. 248 4 Atatürk Cad. No:170 Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ve Arsası 2961,85 Tam 72.000.000,00 2.160.000,00

1. İhale 13/11/2024 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

2.7. Kapalı iç zarf içerisinde ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş fiyat teklifi.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 'a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 gün içerisinde, ihale bedelinin tamamı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanacak olan %1 (yüzde bir) nispetinde tellaliye harcı, %0,569 (Binde beş virgül altmış dokuz) nispetinde ihale karar pulu, belediye veznesine veya belediyemizin TR60 0001 5001 5800 7292 2898 41 veya TR 07 0001 0001 7231 7984 0350 01 Iban Numaralı banka hesaplarından birine yatırılması gerekir.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.