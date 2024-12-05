KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

T.C.

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYI : 2019/ 768 ESAS-2023/ 312 KARAR

İLAN

DAVALILAR :1)DOĞAN BABACAN

2)ŞEMSETTİN KAYA

3)ADİL TURA

4)EMRAH YAZICIOĞLU

5)SADIK AKIN

Davacı Orhan Ersoy tarafından, Mobella (Endüstri) Holding A.Ş. ve ilgili yöneticileri aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılmış, Mahkememizce yapılan ayrıntılı araştırmaya rağmen yukarıda ismi yazılı davalıların adreslerine ve/veya kimlik bilgilerine ulaşılamadığından, Yargıtay ilamının özetinin yukarıda ismi yazılı davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 11/07/2024 gün ve 2024/810 E. 2024/5840 K. sayılı ilamı ile; "Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı asilin/vekilinin, davalı Osman Şanlı, davalı Osman Koyuncu mirasçıları vekili, davalı Erkan Özkan mirasçılarının bütün temyiz itirazları yerinde görülmemiş, davacı asilin/vekilinin, davalı Osman Şanlı, davalı Osman Koyuncu mirasçıları vekili, davalı Erkan Özkan mirasçılarının yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın onanmasına 11.07.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiş." Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 11/07/2024 gün ve 2024/810 E. 2024/5840 K. sayılı ilamının, yukarıda isimleri yazılı davalılara, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.