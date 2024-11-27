T.C.
KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/3121 Esas
İLAN
KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/3121 Esas
İLAN
Konu : Hasan Hüseyin Ezgen
Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen Hasan Hüseyin Ezgen hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde) bilgi vermelerinin 2.defa ilanen tebliğ olunur.
Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen Hasan Hüseyin Ezgen hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde) bilgi vermelerinin 2.defa ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 38356809046
ADI SOYADI : HASAN HÜSEYİN EZGEN
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : HALİME
DOĞUM TARİHİ : 09/09/1984
DOĞUM YERİ : KONYA
ADI SOYADI : HASAN HÜSEYİN EZGEN
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : HALİME
DOĞUM TARİHİ : 09/09/1984
DOĞUM YERİ : KONYA