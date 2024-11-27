T.C.

KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/3121 Esas

İLAN

Konu : Hasan Hüseyin Ezgen

Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;

Gaip olduğu iddia edilen Hasan Hüseyin Ezgen hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde) bilgi vermelerinin 2.defa ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 38356809046

ADI SOYADI : HASAN HÜSEYİN EZGEN

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : HALİME

DOĞUM TARİHİ : 09/09/1984

DOĞUM YERİ : KONYA