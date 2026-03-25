Pakistan Başbakanı Şerif'ten Körfez ülkelerine ihracatın hızlandırılması talimatı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, fazla gıda ürünlerinin Körfez ülkelerine ihracatının hızlandırılması talimatını verdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Şerif'in Orta Doğu'ya gıda ürünleri ihracatı ile Pakistan'ın liman ve denizcilik faaliyetlerini gözden geçirmek üzere düzenlenen üst düzey toplantıya başkanlık ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Şerif toplantıda yetkililere yurt içi arzı güvence altına almaları ve fazla gıda ürünlerinin Körfez ülkelerine ihracatını hızlandırmaları talimatını verdi.

"Değişen bölgesel durum göz önünde bulundurularak" uçuş faaliyetlerinin genişletilmesini söyleyen Şerif, liman verimliliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir plan hazırlanmasını istedi.

Şerif, ilgili tüm bakanlıkların gıda gereksinimleri ve gıda güvenliği ihtiyaçları konusunda Körfez ülkeleri ile yakın işbirliği içinde olmaları gerektiğini belirterek, "Küresel tedarik zincirlerinin etkilendiği mevcut bölgesel durum karşısında Körfez ülkelerinin gıda ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.

Toplantıda Şerif'e, mevcut bölgesel durum karşısında kurulan özel bir komitenin Körfez ülkelerine ihraç edilmek üzere aralarında pirinç, yemeklik yağ, şeker, et, kümes hayvanları, süt tozu, süt ürünleri, meyve ve sebzelerin de bulunduğu 40 gıda ürününü onayladığı bilgisi verildi.

Gıda ürünlerinin ihracatında deniz ve hava yollarının kullanılacağı, sebze, meyve ve et ihracatında ise ek ücret alınmayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

