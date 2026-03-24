Askeri nakliye uçağı düştü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Kolombiya’nın güneyinde askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 66’ya ulaştı.

Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait ‘C-130H' Hercules tipi askeri nakliye uçağı, ülkenin güneyindeki Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toplam 128 kişiyi taşıyan uçakta hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Yaşamını yitirenlerin 58'inin ordu mensubu, 6'sının mürettebat ve 2'sinin polis olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, kazada 4 askerin kayıp olduğu, 1 askerin yara almadan kurtulduğu ve sağ kurtulan 57 yaralının ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.Kolombiya Savunma Bakanlığı, uçağın silahlı gruplar tarafından düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanlarken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

