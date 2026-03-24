Çin, İsrail’deki vatandaşlarına ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri uyarısı yaptı
- Güncelleme Tarihi:
Çin, Orta Doğu’da süren çatışmanın güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail’deki vatandaşlarına ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri çağrısında bulundu.
Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, İsrail'e yönelik dron saldırılarının kapsamı, sıklığı ve yoğunluğun giderek arttığı, bunun can ve mal kayıplarına yol açtığına dikkati çekildi.
Sığınaklara zamanında ulaşamadığı için saldırılardan zarar görenlerin sayısının arttığına işaret edilen uyarıda, vatandaşların ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri gerektiği belirtildi.
Çin hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşların Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'ndan tahliyesini organize edeceği bilgisine yer verilen uyarıda, halen İsrail'de yaşayan vatandaşlara, havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, rafineriler ve diğer kilit altyapı tesisleri ile hassas askeri bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.
Çin hükümeti, ilk saldırıların ardından İran'daki Çin vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuş, İsrail'deki Çin vatandaşlarına ise ülkeyi terk etme uyarısı yapmazken yalnızca bombalanma riski olan bazı bölgelerden uzak durmaları gerektiğini bildirmişti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”