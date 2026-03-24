Trump’tan İran açıklaması: Liderleri yok anlaşma istiyorlar

- Güncelleme Tarihi:

Trump’tan İran açıklaması: Liderleri yok anlaşma istiyorlar
ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırılarını “büyük bir başarı“ olarak nitelendirerek, “İran’ın şu an bir lideri yok, anlaşma yapmak istiyorlar“ dedi.

Saldırıların yönetiminde kilit rol oynayan Pete Hegseth'e özel bir parantez açan Trump, "Pete'e teşekkür ediyorum, gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı," dedi.

Trump ayrıca İran için "anlaşma yapmak istiyorlar" açıklamasını yineledi.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini belirterek, 

"Görüşme halindeyiz. Jared, Witkoff, Rubio, Vance birkaç kişi daha var. Anlaşma yapmak istiyorlar.

Tahran üzerinde özgürce dolaşıyoruz istediğimizi yapabiliriz.

Tüm liderliklerini öldürdük. Şimdi yeni bir grup var. Rejimde değişiklik var. Bu gerçekten rejim değişikliği.

Bize büyük bir hediye verdiler bugün ulaştı çok para eden bir hediye, petrol ve doğalgazla ilgili" dedi.

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: Haber Merkezi

