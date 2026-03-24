İsrail’in, Lübnan’ın Aley ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü
İsrail’in, Lübnan’ın Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından Aley'e bağlı Beşamun kasabasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.
Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıklamıştı.
