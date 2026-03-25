Konya bileti zamlandı! Yolcular tepkili

​Konya’nın Çumra ilçesi ile şehir merkezi arasında her gün yüzlerce kişinin kullandığı otobüs hattında yapılan fiyat artışı, vatandaşların tepkisini çekti. İlçe halkının yanı sıra bölgede görev yapan çok sayıda kamu personeli de ulaşım için bu hattı tercih ediyor.

Çumra-Konya hattı, hem öğrenciler hem de çalışanlar için en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olarak öne çıkıyor. Her gün yüzlerce yolcunun kullandığı hatta yapılan zam, geniş bir kesimi doğrudan etkiledi.

Bilet fiyatı 70 TL'den 95 TL'ye çıktı

Edinilen bilgilere göre, daha önce 70 TL olan Çumra-Konya arası otobüs bileti yeni tarifeyle birlikte 95 TL'ye yükseldi. Kısa sürede yürürlüğe giren bu artış, özellikle düzenli olarak seyahat eden vatandaşların bütçesini zorladı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Zam kararının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum ve eleştiri yapıldı. Vatandaşlar, artışın geri çekilmesini talep ederken, birçok kullanıcı fiyatların makul seviyeye indirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Zam geri alınsın” çağrısı

Özellikle her gün gidip gelen çalışanlar ve öğrenciler, yapılan zammın kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, ulaşımın temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak fiyat düzenlemesi yapılmasını istiyor.

