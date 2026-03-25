Genç hemşirenin sır ölümü! Doktor sevgilisi gözaltına alındı
Kartal’da 26 yaşındaki hemşire N.İ.A., doktor sevgilisi ile birlikte yaşadığı 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. A.A.
Korkunç olay, Kartal Yalı Mahallesi'nde 19 Mart akşamı meydana geldi.
İddiaya göre, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan N.İ.A. (26), 6. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesi üzerine inceleme başlatıldı.
İncelemeler sonucu hayatını kaybeden genç kadının erkek arkadaşı Diyetisyen A.A. (53) gözaltına alındı.
"AŞAĞIYA BAKTIĞIMDA YERDE YATIYORDU”
N.İ.A.'nın birlikte yaşadığı ve olay sırasında evde olduğu belirlenen A.A.'nın ilk ifadesinde, "İ. ile özel bir hastanede bir dönem beraber çalıştık. Daha sonra ben oradan ayrıldım. Ama İ. aynı hastanede çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 buçuk aydır sevgiliyiz. Olay günü dışarıda birlikte alkol alıp eve geldik. İ. mekanda anormal hareketlerde bulununca kalkmak zorunda kaldık. Eve gidince alkol etkisiyle biraz sözlü tartışma yaşadık. Ben banyoya girdim, çıktığımda salon camı açıktı. Aşağı baktığımda İ. yerde yatıyordu. Görür görmez ambulansı ve polisi aradım" dediği öne sürüldü.
Adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”