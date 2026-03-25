Bebeğin cesedi bulunamadı anneye müebbet hapis cezası verildi
Yozgat’ta 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden 35 yaşındaki anne, müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ocak 2025 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç. için kayıp ihbarında bulunan anne Merve Sağın daha sonra Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 6 ay önce oğlunu öldürüp çöplüğe attığı itirafında bulundu. Annenin itirafı üzerine çöplükte günler süren geniş çaplı aramalara rağmen çocuğun cesedine ulaşılamadı. Bugün Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nde, olay sonrası gözaltına alınıp cinayet suçlamasıyla tutuklanan Sağın son kez hakim karşısına çıktı. 

Cesedin bulunmasını istedi 

Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaa tekrarlandı. Anne Merve Sağın duruşmada çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi. İtirafı, tanık beyanları göz önünde bulundurularak Sağın'a cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İyi hali göz önünde bulundurularak müebbet cezasına dönüştürüldü. 

Kaynak: İHA

