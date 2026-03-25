Konya’da korkutan kaza! Araç ters döndü: Anne ve kızı yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil ters döndü. Kazada araçta bulunan anne ve kızı yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, 42 CNC 83 plakalı otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolda savrularak ters döndü.
ARAÇ TERS DÖNDÜ
Kazada otomobildeki anne ve kızı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkamayan yaralıları kurtarmak için dikkatli bir çalışma yapıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
