Trabzon’da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde görevli, Bayburt nüfusuna kayıtlı polis memuru Sedat Kaban, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
41 yaşındaki Kaban'ın görev yaptığı emniyet binasında rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaban için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Sedat Kaban için yarın öğle namazının ardından Bayburt'un Başçımağıl köyünde cenaze namazı kılınacak. Kaban'ın cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında defnedilecek.
