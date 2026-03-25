GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Taksicinin ölümüne neden olan doktora 11 yıla kadar hapis talebi
Maltepe’de trafikte çıkan tartışmada hayatını kaybeden taksici olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Taksicinin ölümüne neden olan doktor hakkında 11 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Olay, Aydıntepe Mahallesinde 12 Mart 2025 günü meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ali Zeki Sadıkoğlu ile doktor Fatih Çolakoğlu araçlarıyla ilerlerken yol verme nedeniyle tartıştı. Çıkan arbede sırasında Sadıkoğlu yere düşerek kafasını çarptı.

Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Sadıkoğlu 2 ay süren yoğun bakım tedavisine rağmen 13 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti. Şüpheli doktor Fatih Çolakoğlu kasten öldürme suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Çolakoğlu çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.  

Kendisi saldırarak yere düşme sonucu yaralandı

Çolakoğlu ifadesinde, "Olay günü eşi, komşusu ve çocuğuyla seyir halindeyken önündeki aracın ani fren ile durduğunu, kendisinin ise duran araca çarpmadığını, araçtan inen şahsın ise fotoğraf çektiği esnada, ‘ben size çarpmadım istediğiniz kadar fotoğraf çekin' diye söylediğini ifade etti.

Çolakoğlu ifadesinin devamında, taksi şoförünün kendisine küfür ettiğini ve ardından arbede yaşandığını belirtti. Çolakoğlu, 112 acil çağrı merkezini aradığı esnada taksi şoförünün kendisine saldırdığını ve arbede esnasında yere düşerek yaralandığını, ardından ise kendi aracından ilk yardım çantasını alarak yaralı taksi şoförüne müdahale ettiğini iddia etti.

Dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, maktulün ölümünün kafa travmasına bağlı kafa içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi. Maktulün, maruz kaldığı sırt üstü düşmesine bağlı kafasını bulunduğu zemine çarpması nedeniyle oluştuğu düşme olayının iddia edildiği üzere ittirme veya yumruk atma sonucu meydana gelip gelmediği hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi. ATK raporuna göre, Ali Zeki Sadıkoğlu'nun pıhtılaşmayı engelleyici ilaçlar kullanması nedeniyle ilaçların kafaiçi kanamayı arttırıcı etkisi olduğu aktarıldı.  

Haksız tahrik altında maktule darbesi

Savcılık değerlendirilmesinde, olay günü tartışmayı kimin başlattığının belli olmadığı, tartışma esnasında arbede sırasında şüphelinin maktule yönelik darbesi neticesinde maktulün düşerek başını yere vurduğu ve tedavi için hastaneye yatırıldığı, maktul Ali Zeki Sadıkoğlu'nun alınan kati raporuna göre hayati tehlike oluşacak şekilde yaralandığı ve devamında öldüğünün tespit edildiği, şüphelinin yaşanan arbede sırasında haksız tahrik altında maktule darbesi neticesinde maktulün başını yere vurarak hayati tehlike geçirecek derecede yaralandığı ve devamında öldüğü ifade edildi. Doktor Fatih Çolakoğlu hakkında, ‘Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 7 yıldan 11 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.  

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
