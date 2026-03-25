Konya’da otomobil devrildi: 4 yaralı

Kaza, Konya Hüyük kara yolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, G.A. yönetimindeki 64 EG 105 plakalı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada, sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan G.A., T.N. A. ve A.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA