Konyalı şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel toprağa verildi

Ağrı’da yaşanan askeri araç kazası sonucu şehit olan Konyalı şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Konya Şehitliği’nde bulunan Namazgahta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün devriye görevi yapan askeri araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26) ve Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (25) şehit düştü.
Akarsel'in acı haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin ardından baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
ACI HABER AİLESİNE ULAŞTIRILDI
Şehidin ailesine yapılan ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.
KONYA ŞEHİTLİĞİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Selman Akarsel'in cenazesi, Konya Şehitliği'nde bulunan Namazgâhta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene askeri yetkililer, yerel yöneticiler, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Akarsel, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.
Genç yaşta şehit düşen Selman Akarsel'in vefatı, yasa boğdu. Sosyal medyada da çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, şehit için rahmet, ailesi için sabır dileklerinde bulunuldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”