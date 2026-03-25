Konya Büyükşehir’den büyüklerimize vefa

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında şehrin farklı noktalarında yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek gönül bağını güçlendirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı.
Konya Modeli Belediyeciliğin önemli sac ayaklarından birini oluşturan "gönül belediyeciliği” kapsamında şehrin farklı noktalarında ikamet eden büyüklerimiz ziyaret edilerek ihtiyaçları giderildi.
Kadim medeniyetimizin mirası olan büyüklere saygı ve vefa kültürünün yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde yaşlı vatandaşların dualarının alınması ve yalnız olmadıklarının hissettirilmesi hedeflendi.
Duygu dolu anların yaşandığı buluşmalarda büyüklerimiz, kendilerini bu anlamlı haftada unutmayan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.
