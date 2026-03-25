“Konya’da Yürüyoruz” Etkinlikleri Nisan ayında yeniden başlıyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve Nisan ayında yeniden başlayacak “Konya’da Yürüyoruz” temalı yürüyüş etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti. Konya’nın güzelliklerini keşfetmek isteyen doğaseverler, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinlik için “www.sporkonya.com.tr” adresi üzerinden kayıt yapabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Konya'da Yürüyoruz” temalı yürüyüş etkinlikleri ilkbahar mevsimiyle birlikte yeniden başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürüyüş etkinlikleri kapsamında Nisan ayında doğaseverleri şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, "Sağlıklı yaşamı teşvik eden ve toplumsal farkındalık oluşturan bu etkinlik sayesinde vatandaşlarımız Konya'mızın doğal güzelliklerini yakında tanıma fırsatı elde ediyor.

Doğa tutkunları, kendilerine en uygun parkuru seçerek, doğanın eşsiz manzaraları eşliğinde hem spor yapıyor hem de sağlıklı yaşam bilincini güçlendiriyor. İlkbaharın en güzel günlerinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi yürüyüşlerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

NİSAN AYINDA 6 FARKLI YÜRÜYÜŞ ROTASI DOĞASEVERLERİ BEKLİYOR 

Doğaseverler, "Konya'da Yürüyoruz” etkinlikleri kapsamında şu tarihlerde ve rotalarda yürüyebilecek: 5 Nisan Pazar Derebucak/ Balatini (6-8 kilometre); 11 Nisan Cumartesi Hadim/ Göksu (6-8 kilometre); 12 Nisan Pazar Akören/ Mavi Boğaz (12-13 kilometre); 19 Nisan Pazar Seydişehir/ Gökçehüyük (6-7 kilometre); 25 Nisan Cumartesi Ereğli/ İvriz (6-8 kilometre); 26 Nisan Pazar: Ilgın/ Balkı (6-8 kilometre).

KAYIT TARİHİ VE BAŞVURU

Katılımcılar, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinlik için "www.sporkonya.com.tr” adresi üzerinden kayıt yapabiliyor. Doğa yürüyüşleri ve diğer etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 55 42 numaralı telefondan (dahili 3825-24) destek alabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

