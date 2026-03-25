Rusya: Enerji kaynaklarını öncelikle en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz
Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Hürmüz Boğazı’nın abluka altına alınmasıyla tedarik zincirlerinin tehlikeye girdiğini belirterek, “Risklerin daha az olduğu, sınırlarımızdaki en yakın komşularımıza enerji kaynakları tedarikini gerçekleştireceğiz ve ayrıca petrol ürünleri tedarikine ilişkin diğer lojistik süreçleri de gözden geçireceğiz.“ dedi.
Tsivilev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel enerji sevkiyatında yaşanan sorunlara ilişkin konuştu.
Gelişmelerin ardından Asya'daki çok sayıda ülkenin Rusya'dan enerji sevkiyatı için temasa geçtiğini anlatan Tsivilev, "Daha önce tedarik yapılan ve kesintiye uğrayan tedarik zincirleriyle ilgili çok sayıda talep alıyoruz ve şu anda Rusya'dan enerji kaynakları tedarikine yönelik sözleşmelerin hazırlanması konusunda aktif bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.
Tsivilev, Asya'dan gelen taleplerin özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), petrol ve petrol ürünlerini kapsadığını söyledi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji tedarik rotalarını derinden etkilediğine işaret eden Tsivilev, şu ifadeleri kullandı:
"Körfezin abluka altına alınması açısından hepimiz artık her türlü tedarik zincirinin tehlike altında olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, enerji kaynakları tedarik zincirlerini yeniden gözden geçiriyoruz. Risklerin daha az olduğu, sınırlarımızdaki en yakın komşularımıza enerji kaynakları tedarikini gerçekleştireceğiz ve ayrıca petrol ürünleri tedarikine ilişkin diğer lojistik süreçleri de gözden geçireceğiz."
